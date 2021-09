[Entracte - Livres] Et ils dansaient le dimanche, ou la vie des ouvriers textiles lyonnais

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dickson Constant Dans Et ils dansaient aussi le dimanche, Paola Pigani suit une jeune immigrée hongroise venue travailler dans une usine produisant de la viscose dans la banlieue lyonnaise.

A quoi pouvait bien rêver la jeune Szonja quand, à la fin des années 20, elle a quitté son village de Hongrie pour rejoindre la France industrielle d'alors ? C'est à ce destin singulier que s'intéresse la romancière et poète Paola Pigani pour son quatrième roman Et ils dansaient le dimanche.

Une femme dans l'Histoire

Szonja débarque à Lyon et rejoint bientôt la banlieue où avec les jeunes filles et jeunes hommes qui l'ont accompagné, elle va travailler à la Tase, une usine qui produit de la soie artificielle : la viscose. On est en 1929, mais la crise n'a pas encore touché l'économie française. L'usine tourne à plein régime et Szonja, qui a peut-être rêvé de la France, voit sa vie passer du périmètre de la campagne hongroise aux allers-retours entre l'usine où elle travaille, et le foyer de religieuses où elle vit.

