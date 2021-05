[Entracte - Livre] "La vraie vie de Gustave Eiffel", portrait sensible d’un ingénieur de génie et d’une époque

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © HjalmarGerbig - Wikimedia Commons Quel homme se cache derrière l'un des monuments les plus connus au monde ?

Il n'est jamais facile de chroniquer le livre d'un collaborateur, mais lorsque l'auteur est la directrice de sa rédaction, l'exercice est encore plus périlleux. Trop critique, ne risque-t-on pas de sombres – voire inconscientes – représailles ? Trop gentil, on s'expose aux railleries de collègues et au soupçon de flagornerie intéressée. Mais lorsqu'on a dévoré avec plaisir en un week-end un pavé de 485 pages, on tient là un argument objectif pour le conseiller. De quoi s'agit-il ?

Une tour est devenue le symbole de Paris. Elle se dresse dans le ciel de la capitale grâce à 7 000 tonnes de fer et à l’énergie d’un homme, Gustave Eiffel. C’est à cet ingénieur hors normes et dans le fond assez méconnu que s’est intéressée Christine Kerdellant. Ce n’est pas la première biographie qui lui est consacré. Mais ce récit enlevé nous convie à une plongée à la fois distrayante et pleine de découvertes. Car l’auteure s’est autorisé la fiction tout en s’appuyant sur les faits et sur une volumineuse documentation confiée par l’un des arrière-arrière-petit-fils d’Eiffel.

Gustave Eiffel, voyageur infatigable, conjugue à la fois un talent d’ingénieur, le sens des affaires, une forme de démesure et un goût pour l’esthétique.

On y apprend énormément de choses sur les technologies, l’humeur d’une époque, l’émergence de l’entrepreneuriat moderne. Car Gustave Eiffel, voyageur infatigable, conjugue à la fois un talent d’ingénieur, le sens des affaires, une forme de démesure et un goût pour l’esthétique. C’est d’abord dans les ponts (bien que diplômé de Centrale et non des Ponts et chaussées) qu’il s’illustre. Il en vend dans toute l’Europe et jusqu’en Cochinchine et aux États-Unis. Il innove à la fois dans le design et dans les méthodes de construction en industrialisant la fabrication en atelier. Ce qui lui permet de gagner du temps et beaucoup d’argent pour assouvir sa soif d’aller de l’avant. Suivront de nombreux bâtiments, comme la gare de Budapest-Nyugati, la statue de la Liberté new-yorkaise. Et enfin la tour Eiffel, la folle aventure de sa construction et la bataille acharnée pour sa conservation.

L’homme des vents

Mais les ponts restent la matrice, car c’est avec eux qu’il développe une expertise particulière, qui irrigue ses œuvres et son legs. Eiffel n’est pas seulement le spécialiste du fer, c’est aussi celui des vents. C’est grâce à de savants calculs sur leurs effets qu’il assure la résistance de ses ponts et leur conception innovante. Ce sont aussi eux qui garantissent l’édification de sa fameuse tour. Cette passion pour le vent et les courants d’air le conduit à faire sortir des limbes la science de la météorologie en montant un réseau de station météo en France. Puis à devenir en fin de vie un expert internationalement reconnu en aérodynamisme, qui accompagnera les débuts de l’aviation moderne. Il installera même une soufflerie sur le Champ de Mars, déplacée en 1912 suite à des plaintes de riverains incommodés par le bruit… A LIRE AUSSI Le souffle de l’Histoire

Au-delà d’Eiffel, le récit fait aussi revivre Gustave. Ses amitiés, ses amours contrariées, l’enfant en quête de reconnaissance, le patriarche autoritaire, le père exigeant de sa fille adorée, Claire. Sa vie est remplie de rencontres avec des savants et des célébrités. Il est adoré, il est détesté. On se bat pour être dans sa coterie, il a la « carte » avant de devenir un paria pour avoir trempé dans le scandale du canal de Panama, qui ruine de nombreux petits actionnaires. Puis il est réhabilité par de nouveaux travaux. Cette biographie romancée nous fait vivre à hauteur d’homme cette fin du XIXe siècle et ce début du XXe où l’industrie française triomphante osait les rêves les plus fous. Construire la tour la plus haute du monde, le pont le plus long, voler, prédire le temps qu’il fera demain… Vivifiant.



La vraie vie de Gustave Eiffel, Christine Kerdellant, éditions Robert Laffont, 2021, 21 euros