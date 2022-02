Enthousiasme modéré pour la filière bâtiment en 2022

Perspectives contrastées pour les industriels des produits de construction. 90% d’entre eux s’attendent à une stabilisation ou à une hausse de leur activité en 2022, par rapport à l’année 2021. 22% des industriels estiment que l’année 2022 sera comparable en niveau à 2021, près de 38% misent sur une hausse comprise 1% et 3%, et environ 31% s’attendent à la voir progresser « sensiblement », selon l’Association française des industries des matériaux et produits de construction (AIMCC, 7 000 entreprises, 430 000 emplois, 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires).