Enedis, Valeo, Safran, Euralis... Comment la BEI a financé les industriels pendant l’an II du Covid

Acteur majeur du financement des entreprises et des collectivités territoriales, la Banque européenne d’investissement (BEI) a pris un petit coup derrière la tête en apprenant le placement en redressement judiciaire de Sigfox fin janvier. En 2018, le spécialiste tricolore des réseaux bas débit avait obtenu le soutien de cette institution qui fait office de banque de l’Union européenne. «Nous avons apporté 32 millions d’euros sous forme de dettes dans ce beau projet. Mais financer des investissements risqués, c’est aussi en avoir qui ne marchent pas», commente Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI, lors d’un point presse organisé le 31 janvier.

D’aucuns argumenteront que cet échec est plutôt une preuve du gros appétit de la BEI pour le financement de projets en France. En 2021, le groupe BEI a versé un montant record de 13,9 milliards d’euros dans l’Hexagone, dont plus de 9 milliards via la BEI et 4,8 milliards via sa filiale du Fonds européen d’investissement (FEI). Alors que cette place est traditionnellement occupée par l’Italie, la France est devenue le premier bénéficiaire de l’institution financée par les Etats membres de l’UE et ce pour la première fois.

Un dispositif exceptionnel avec la crise

