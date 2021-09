En Vendée, Concept Alu investit 6 millions d'euros et repense son usine avec ses salariés

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Concept Alu Concept Alu souhaite notamment se développer sur le segment de la pergola.

Aux Herbiers (Vendée), Concept Alu s’apprête à mobiliser, sur la période allant de 2021 à 2024, une enveloppe de 6 millions d’euros pour rénover ses systèmes d’information en changeant d’ERP, agrandir ses bâtiments et se doter de nouvelles machines. Les arbitrages s’effectueront progressivement, afin de doubler la capacité de production d’ici à cinq ans.

En janvier 2021, ce concepteur, fabricant et installateur de produits de couverture de terrasse, d’abris de piscine et de pergolas (160 personnes, 35 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020) a pris possession de ses nouveaux outils de travail, à travers une extension de 1 200 mètres carrés de l’atelier et l’agrandissement de la zone stockage de 3 000 mètres carrés, pour 1,5 million d’euros. A cette occasion, 400 000 euros ont été consacrés au réaménagement des deux bâtiments, avec le déplacement et l’introduction de nouvelles machines. Un projet mené en collaboration avec les salariés.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]