En un an, 624 projets de relocalisation ont été financés par France Relance

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Electrosteel Europe Electrosteel doit relocaliser sa production d'Inde sur son usine d'Arles, avec 200 emplois créés à la clef d'ici 2024

Le mouvement est-il cette fois véritablement enclenché ? En révélant la vulnérabilité des approvisionnements stratégiques du pays, la pandémie a relancé la course à la relocalisation et au soutien pour le made in France. Le gouvernement doit dévoiler les 58 nouveaux lauréats de son appel à projet pour la relocalisation de productions dans les secteurs critiques, mardi 26 octobre, lors d’un colloque à Bercy réunissant universitaires, syndicalistes et entreprises.

Cette dernière salve porte à 624 le nombre de projets de relocalisation financés depuis un an dans le cadre de France Relance. Environ les deux-tiers concernent des projets de relocalisation dans les secteurs critiques. Le gouvernement avait sanctuarisé une enveloppe de 850 millions d’euros pour l’appel à projet soutenant la production en France dans la santé, l’agroalimentaire, les équipements 5G, l’électronique et les intrants de l’industrie. In fine, 729 millions d’euros de subventions publiques ont déjà été distribués, débloquant 2,7 milliards d’euros d’investissement industriel au global.

Des projets dans tous les secteurs

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]