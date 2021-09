En pleine crise climatique, les politiques des banques sur l’exploitation pétrolière et gazière en Arctique restent trop laxistes

Reclaim Finance dénonce dans une étude l'engagement des banques, investisseurs et assureurs auprès des géants pétroliers et gaziers qui se développent en Arctique. Si l'ONG inclut dans son décompte l'ensemble des financements des banques auprès des industriels concernés et non ceux des seuls projets dans cette région, la réponse des acteurs financiers dénotent des politiques peu strictes.