En Isère, Limatech produit une nouvelle génération de batteries pour alléger les avions

Décollage imminent. La start-up Limatech, basée à Voreppe, près de Grenoble (Isère) est en train de franchir les dernières étapes en vue de proposer aux avionneurs ses batteries nouvelle génération. En avril 2023, la jeune pousse créée en 2016 obtenait l’agrément «Part 21G» délivré par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne pour sa ligne de production pilote, nécessaire pour vendre des équipements à l’industrie aéronautique.

Deux mois plus tard, au salon du Bourget, elle annonçait la signature de son premier contrat de distribution avec OEMServices, une co-entreprise détenue notamment par Thales et Safran et spécialisée dans l’after market (maintenance, pièces détachées…), qui représente la grande majorité du marché des composants aéronautiques.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]