En Isère, Jean Castex défend les aides à l'apprentissage dans l'industrie

Devant son tour à commande numérique, Nathan Brebion répond sans aucune timidité aux questions du Premier ministre, en visite lundi 6 septembre au centre de formation des apprentis de l'industrie (CFAI) de l’Isère, à Beaurepaire. En fin de troisième, Nathan quitté son collège et sa ville de Sassenage pour préparer un bac pro usinage en alternance.

"J’avais visité des ateliers, cela m’a intéressé", raconte-t-il. Depuis, on ne l’arrête plus. Il a poursuivi en BTS "conception de produits industriels" toujours en apprentissage, et entend intégrer par la suite une école d’ingénieur. Pourtant, son patron voulait le recruter dès l’obtention de son bac pro. Jean Castex s’anime. "Il faut le dire à tous les jeunes. Ces filières marchent très bien", lance-t-il.

