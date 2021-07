En Isère, DS Smith innove au service de l’e-commerce

Dans ce vaste atelier dédié à la transformation de papier en carton, puis en emballages, les engins de manutention ont quasiment disparu. Depuis 2019, l’usine DS Smith située à Saint-Jean-de-Bournay (Isère) est devenue 4.0. Avec l’installation du nouveau Work in progress (WIP), la zone située entre la production et la transformation, les opérations sont fluides. Fini les embouteillages à la moindre maintenance. « Il y a quatre ans, nous étions au bord de l’asphyxie », explique Yann Quesnel, l’ancien directeur du site qui fournit en conditionnements l’industrie, notamment agroalimentaire, et l’e-commerce. « L’onduleuse était sous-capacitaire et le stock d’encours sous-dimensionné, explique le responsable devenu consultant. La transformation se retrouvait à l’arrêt faute de matière. » Pour pallier cette gestion des flux inadaptée et le manque de stockage, l’usine devait s’approvisionner pour partie en plaques de carton à l’extérieur. [...]