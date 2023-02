En Inde, Bruno Le Maire plaide pour multiplier les partenariats industriels avec la France

L’Inde, nouvelle terre d’investissements massifs pour l’industrie française. C’est l’une des missions à laquelle s’attèle ouvertement Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, alors que se déroule dans le pays le G20 Finances. L’événement se tient les jeudi 23 et vendredi 24 février à New Delhi puis à Bangalore. «L’Inde est pour la France un partenaire stratégique, économique et politique de très longue date, a affirmé Bruno Le Maire, jeudi 23 février. Ce partenariat ignore les alternances politiques et c’est peut-être le partenariat le plus stable en Asie que nous avons depuis des décennies. »

