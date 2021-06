Plongée dans l’entrepôt d’Amazon le plus robotisé de France

Les 21 et 22 juin, Amazon célèbre les Prime Days, apogée de son système de livraison à domicile ultra-rapide. L’Usine Nouvelle a pu en visiter une pièce maîtresse : l’entrepôt de distribution de Brétigny-sur-Orge, le plus robotisé de France. Un choix technologique qui dope la productivité et améliore les conditions d’emploi selon Amazon. Non sans faire débat.