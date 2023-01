[En images] Ces deux pépites françaises du new space se lancent dans la production de série

De l’extérieur, les deux bâtiments séparés de moins de 4 kilomètres passent inaperçu dans cette zone de l’Essonne où cohabitent résidences et petites entreprises. Rien ne laisse deviner que ces modestes édifices hébergent deux pépites tricolores, aux trajectoires similaires, bien décidées à se faire un nom dans la course mondiale à l’espace. Leurs noms ? Exotrail et ThrustMe. Deux start-up qui ont développé des systèmes de propulsion électrique pour les nanosatellites, et non pas chimiques comme c’est le plus souvent le cas, empruntant toutefois des voies technologiques distinctes. Et en ce début d’année, ces jeunes pousses de la deeptech sont simultanément en train de franchir le cap de la production industrielle mais à des années-lumière du cadre traditionnel du spatial.

