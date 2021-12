[En images] Airseas teste son kite géant sur un cargo Airbus

© Airseas La voile développée par Aiseas permettrait aux cargos de réduire leur consommation de carburant de 40%.

Hissez haut, la voile fait son grand retour sur nos bateaux. Il n'est pas question de remettre à flot les navires du XVIIe siècle, que les pirates manœuvraient un couteau entre les dents, mais simplement de réhabiliter les atouts offerts par le vent. Le transport maritime actuel a en effet bien besoin d'une source d'énergie écologique, car il représente aujourd'hui environ 2,5% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale.

1 000 mètres carrés

Le projet développé par Airseas, une start-up basée à Nantes (Loire-Atlantique), porte justement cette ambition. Le kite géant qu'elle a conçu permet de tracter les cargos en exploitant la brise et peut ainsi réduire, selon ses estimations, leur consommation de carburant de 40% et leurs émissions de CO2 de 20%. La théorie a laissé place à la pratique le 21 décembre, date à laquelle a démarré le premier test en conditions réelles.

Le dispositif, baptisé Seawing (« aile marine » en français) a été installé sur le « Ville de Bordeaux », un navire affrété par Airbus pour transporter des tronçons d'A320. Ce cargo de 154 mètres a quitté le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour rejoindre Mobile, en Alabama (Etats-Unis). En appuyant sur un simple bouton, le capitaine peut actionner le mât télescopique et déployer une voile de 500 mètres carrés (à terme, elle devrait en mesurer 1 000), qui se hissera à environ à 200 mètres au-dessus de la surface. Un système informatique aide le kite à s'orienter de manière optimale, afin d'augmenter sa portance.

D'autres pistes de décarbonation

« Il y a une dizaine d'années, nous avons embarqué dans un ambitieux projet consistant à mettre à profit notre expertise dans l'aéronautique pour créer un transport maritime plus propre et durable, explique dans un communiqué Vincent Bernatets, PDG d'Airseas et par ailleurs ancien ingénieur pour Airbus. Aujourd'hui, je suis plus que fier de voir cette vision devenir réalité, avec notre première Seawing prête à faire une différence tangible pour notre planète ».

A la suite des essais menés avec Airbus, qui devraient durer six mois, la start-up envisage une commercialisation au cours de l'année 2023. Le japonais K Line, l'un des principaux armateurs mondiaux, lui a déjà commandé 50 ailes automatiques en juin 2019. Mais Airseas devra faire face à une compétition féroce. D'autres entreprises portent des projets similaires, à l'image de Neoline, qui construit des cargos à propulsion éolienne avec le soutien de Renault. Il lui faudra également convaincre les armateurs de miser sur le vent plutôt que sur les batteries, le biométhane liquéfié ou l'hydrogène, d'autres solutions qui promettent de décarboner le secteur.