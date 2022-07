[En images] Airbus transforme un A400M en bombardier d'eau pour lutter contre les incendies

Conséquences directes du réchauffement climatique, les incendies géants qui ont récemment ravagé les forêts de Gironde ont pris de court les services de secours. Face à ces menaces de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, les pays membres de l'Union européenne cherchent ainsi à renforcer leur arsenal. La France, qui dispose actuellement de 19 avions bombardiers d'eau (12 Canadair CL-415 et 7 Dash 8-Q400), pourrait bientôt renouveler une partie de sa flotte vieillissante grâce à une innovation signée Airbus. Le constructeur européen a en effet réussi à transformer ses avions de transport militaire A400M Atlas en bombardiers d'eau, sans aucune modification structurelle.

Impossible d'écoper

[...]