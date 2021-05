“En France, nous avons un peu de retard sur les start-up tech dans la construction”, regrettent les équipes de l'incubateur Leonard

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Unsplash/Evgeniy Surzhan La maquette numérique fait partie des technologies qui grimpent dans la construction.

L’Usine Nouvelle - Comment collaborez-vous avec les acteurs du BTP ?

Julien Villalongue - Leonard est la plate-forme de prospective et d’innovation de Vinci. La multiplication des enjeux auxquels font face les métiers du BTP, dont les transitions énergétiques et environnementales, appelait de nouvelles collaborations entre les entreprises du groupe, les start-up et les parties prenantes de l’écosystème. Nous avons des programmes d’innovation et nous effectuons de la veille sur les thématiques qui structurent nos marchés. En 2021, une quarantaine de projets seront accompagnés. Nous allons traiter des nouvelles mobilités, d’intelligence artificielle, d’environnement et de résilience. Nous nous intéressons aussi à l’environnement, à la sécurité, à la productivité et à la compétitivité.

En quatre ans, comment a évolué la prise en compte des enjeux “tech” dans la construction ?

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

