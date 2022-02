En France, l’innovation privée passe un cap, la recherche publique reste à la traîne

« Nous devons devenir en cinq ans la nation des start-up », promettait en 2017 Emmanuel Macron. Un pari plutôt réussi. Les montants investis en capital-risque dans les pépites tricolores atteignent des sommets : 5,4 milliards d’euros ont été levés en 2020, trois fois plus qu’en 2015, et 11,6 milliards en 2021. L’autre réussite est l’émergence de licornes, ces start-up valorisées à plus de 1 milliard de dollars. La France en comptait 26 au 25 janvier 2022, contre 3 en 2017. Mais ce résultat ne tient pas qu’à ce seul quinquennat. « C’est une tendance de fond qui a dix ans, démarrée sous François Hollande avec la création de la french tech en 2013, rappelle Servane Delanoë-Gueguen, professeure à Toulouse Business School. Les politiques des cinq dernières années n’auraient pas marché sur du vide, mais elles ont été nécessaires pour accélérer le phénomène. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]