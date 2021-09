En Allemagne, les matériaux durables à l'épreuve du haut de gamme dans l'auto

Des bouteilles en plastique recyclé et de vieux filets de pêche dans une BMW à plus de 86 000 euros ou une Audi Q4 E-tron à 42 000 euros… Aussi paradoxale soit-elle, cette association n’a plus rien d’étonnant. Comme ailleurs, les constructeurs allemands travaillent à l’incorporation de matières durables dans leurs véhicules, y compris sur les segments haut de gamme. Mais à mesure que le taux de matières recyclées augmente, celles-ci sont de plus en plus incorporées dans les parties visibles de l’habitacle.