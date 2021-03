En Allemagne, la loi sur les femmes aux postes de direction en débat au Parlement

« Le temps des mesures volontaires est révolu », a promis le ministre des Finances et vice-chancelier Olaf Scholz (SPD), lors de l’adoption en janvier 2021 par le gouvernement du projet de loi « Parité dans les fonctions exécutives II ». Entré en première lecture au Bundestag le 25 février, le texte obligera désormais les entreprises allemandes de plus de 2 000 employés cotées en Bourse à nommer au moins une femme dans leur comité de direction, dès lors qu’il compte plus de trois membres.