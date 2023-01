En Allemagne, État et entreprises misent sur l'immigration pour pallier le manque de main-d'oeuvre

Située à Neustadt am Rübenberge, dans la région de Hanovre (Basse-Saxe), la petite entreprise de BTP et de peinture industrielle Temps ressemble à la tour de Babel. Afghans, Irakiens, Ghanéens… Sur un effectif de 494 personnes, elle ne compte pas moins de 30 nationalités différentes. Une politique d’ouverture voulue par son patron, le dynamique Ulrich Temps. «Depuis 2016, nous avons formé et embauché en CDI 25 migrants», chiffre-t-il. Plus récemment, plusieurs Ukrainiens ont aussi été intégrés.

Si Ulrich Temps met en avant la responsabilité sociale de son entreprise dans l’intégration des immigrés, son but n’est pas que philanthropique. Selon l’Institut de recherche sur le marché du travail et l’emploi (IAB), en raison du vieillissement de la population, près de 2 millions de postes sont aujourd’hui vacants en Allemagne et un employeur sur deux ne parvient pas à recruter. Ils sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers la main-d’œuvre étrangère.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle

