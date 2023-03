En 2023, la Banque de France va tripler le nombre d’entreprises scrutées pour leurs délais de paiement

Les délais de paiement à rallonge agacent la Banque de France. « La situation ne s’améliore plus, voire se dégrade depuis quelques années chez les grandes entreprises et les ETI », note l’institution dans son rapport annuel dévoilé mercredi 22 mars. Pour la première fois en 2022, elle a donc mené une opération de sensibilisation auprès de 1 600 entreprises dans le cadre de son activité de notation de leur risque de crédit, c’est-à-dire de leur probabilité de défaut lors du remboursement d’une créance. La Banque de France est même allée jusqu’à leur taper un peu sur les doigts… Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous allons tripler le nombre d’entreprises que nous regardons à ce titre », a affirmé son gouverneur, François Villeroy de Galhau, lors de la présentation du rapport annuel.

"Des comportements inadaptés"

