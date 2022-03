Emmanuel Macron confirme un «plan de résilience» pour faire face aux effets de la crise en Ukraine

Emmanuel Macron l'avait dit dès le 24 février, il l'a répété lors d'une allocution télévisée le 2 mars : la France comme l'Europe vont être «bousculées» par le conflit en Ukraine. A court et à long terme. «Les équilibres de notre continent, et plusieurs aspects de notre quotidien, sont bouleversés par cette guerre, et connaitront des changements profonds dans les mois qui viennent», déclare Emmanuel Macron.

Face à ces risques et incertitudes, le président et (presque) candidat veut «protéger les Français», notamment face au renchérissement des prix du gaz, du pétrole et des matières premières. «Nombre de secteurs économiques, comme l'agriculture et l'industrie, souffrent et vont souffrir. Soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières depuis l'Ukraine et la Russie, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance aujourd'hui au plus haut sera immanquablement affectée», prévient-il. Pour répondre à la crise, pas de nouveau plan de relance mais un "plan de résilience" préparé par Matignon qui sera présenté dans les prochains jours. «Nous épaulerons les secteurs économiques exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs et débouchés commerciaux. Nous apporterons des réponses adaptées à l'augmentation des prix», assure le chef de l'Etat.

Un « changement d'époque»

Pour Emmanuel Macron, qui tente de se projeter au delà de la situation de crise immédiate (pour mieux faire la mue de président à candidat), on assiste à un « changement d'époque» auquel il faut s'adapter avec «des décisions historiques». Emmanuel Macron promet par exemple de continuer à augmenter le budget des Armées comme il le fait depuis 2017 (elles ont passé la barre des 2% du PIB), et de poursuivre ses efforts dans la recherche et l'innovation.

La France a montré la voie, l'Europe doit suivre, explique en substance le président. «Notre Europe doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et décider pour elle-même», résume-t-il. Emmanuel Macron veut notamment porter une stratégie d'indépendance énergétique européenne. «Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Nous ne pouvons plus dépendre des autres, notamment du gaz russe, pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines», justifie-t-il. Il invite aussi l'Europe de la défense à franchir une nouvelle étape : ce sera l'objet d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens les 10 et 11 mars à Versailles. D'ici là, le chef de l'Etat promet de "rendre compte" des décisions qu'il devra prendre, dans ce contexte si particulier de « guerre qui vient percuter notre vie démocratique et la campagne électorale».