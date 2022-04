L'Usine Nouvelle. - Vous êtes historien et avez écrit aussi bien sur Marie Stuart que sur les Romanov. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Elon Musk en publiant une biographie aux éditions de l'Archipel ?

Luc Mary. - Je pense que c'est un futur personnage historique qui va marquer le XXIe siècle. Par ailleurs je suis fan de conquête spatiale, et c'est l'homme qui a ressuscité le rêve spatial. Elon Musk est une personne d'un grand éclectisme qui évoque par certains côté Howard Hughes (réalisateur et producteur mais aussi aviateur ndlr). Il y a chez Musk comme le croisement de Von Braun (un ingénieur-clé de la conquête spatiale américaine) et de Walt Disney,soit le "mariage" de la science de la créativité. Toutefois, ce n'est pas un inventeur comme Thomas Edison. Ce qu'il a inventé c'est une nouvelle façon de construire une fusée.

Comment définiriez vous cette nouvelle façon de faire ?

C'est d'abord le choix de tout fabriquer au même endroit, sous le même toit. La construction est intégrée pour réduire les coûts. Ensuite il y a un esprit de camaraderie : ouvriers, mécaniciens, ingénieurs se côtoient dans le même espace avec des murs transparents. Il reste évidemment une hiérarchie mais cela constitue une nouvelle conception du travail dans le spatial.

