Elisabeth Borne, une ingénieure à Matignon

Emmanuel Macron avait dressé un portrait-robot précis de son prochain Premier ministre quelques jours après sa réélection à l’Elysée... Pour succéder à Jean Castex, le chef de l’Etat cherchait une personnalité « sensible à la question sociale, environnementale et productive ». Et si possible une femme, trente ans après le départ d’Edith Cresson de Matignon en avril 1992. En nommant Elisabeth Borne au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron coche toutes les cases qu’il s’était imposées. Le nom de l'ancienne ministre des Transports avait d’ailleurs circulé avec insistance au lendemain du deuxième tour.

[...]