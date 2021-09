[Elections fédérales] L'Allemagne se prépare à clore l'ère Angela Merkel

La mutation industrielle et économique de l’Allemagne sous Angela Merkel en six dates

Dimanche 26 septembre, les Allemands se rendront aux urnes pour choisir leurs représentants (un candidat de circonscription et une liste régionale) à la chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag, lors des élections fédérales. Un choix qui conditionnera également la désignation du futur chancelier. Après quatre mandats de quatre ans, Angela Merkel ne se représente pas. A cette occasion, L'Usine Nouvelle fait un bilan de ces seize ans en six dates majeures pour l'industrie, et s'est rendue dans la région du Bade-Wurtemberg, à la fois berceau de l'industrie automobile allemande et laboratoire politique des Verts.