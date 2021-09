[Elections allemandes] Les industriels courtisés dans la campagne électorale

L’Allemagne se prépare à tourner la page Angela Merkel. Après seize ans au pouvoir, la chancelière doit tirer sa révérence après les élections fédérales, le 26 septembre. Et la suite ? L’issue du scrutin est plus ouverte que jamais. Pour l’instant, les conservateurs font la course en tête, mais derrière, les Verts, qui n’avaient recueilli que 12 % des voix en 2017, et le SPD, sont au coude-à-coude. « La question est de savoir si la prochaine coalition comptera deux, trois ou quatre partis », résume un industriel.