[Elections allemandes] « Le parti vert se présente davantage comme un parti centriste », estime le politologue Ulrich Eith

Ulrich Eith. - Fukushima et le conflit local autour de la gare Stuttgart 21 ont contribué à leur percée en 2011. Ils ont ensuite su rassurer. Le parti vert se divise entre les pragmatiques et l’aile gauche. Au Bade-Wurtemberg, les pragmatiques sont surreprésentés. En 1989, le parti vert a été créé par la fusion de mouvements féministes, pacifistes, de courants de protection de la nature et d’antinucléaires. Les deux derniers étaient surtout implantés au Bade-Wurtemberg et ce sont les moins marqués à gauche. On peut vouloir protéger la nature et être proche des conservateurs.

