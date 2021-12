[Edito vidéo] Reconstruire l'industrie française

A l’été 2020, alors que nous étions inquiets pour l’économie mondiale après l’arrêt inédit de mars-avril, L’Usine Nouvelle avait lancé une initiative baptisée « L’appel des Trente pour sauver l’industrie ». Chaque jour, sur notre site, un acteur de l’univers industriel – dirigeant, économiste, patron d’école d’ingénieurs… – formulait une proposition susceptible d’aider notre secteur à passer ce cap difficile. L’appel des Trente a connu un vrai succès et l’implication a dépassé nos attentes. Nous avons donc voulu aller plus loin dans le diagnostic et les propositions pour favoriser une « reconstruction » de notre industrie.