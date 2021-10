[Edito vidéo] Pourquoi l’automobile ne va pas mourir

Connaissez-vous le « rebound effect », l’effet rebond ? Il a été énoncé en 1865 mais nous concerne tous aujourd’hui, et plus que jamais, qu’il s’agisse de circuits intégrés, de voitures ou d’ordinateurs. C’est l’économiste britannique Stanley Jevons qui a mis ce phénomène en évidence. Il a montré qu’une meilleure efficacité dans le processus de production d’un produit diminuait son coût par unité produite, mais que cela augmentait la demande pour ce produit. Autrement dit, si l’on conçoit une machine qui utilise moins de charbon pour fonctionner, elle coûtera moins cher à entretenir, et donc davantage de gens vont pouvoir se l’offrir. Ce qui fait que la demande de charbon globale va augmenter bien que chaque machine en utilise de moins en moins.