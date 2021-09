[Edito vidéo] Les vraies (et fausses) raisons de la désindustrialisation en France

Depuis un an, la réindustrialisation est devenue une cause nationale. Si le plan de relance du gouvernement n’évoquait qu’accessoirement les nouvelles filières industrielles, 30 milliards d’investissements vont maintenant leur être consacrés afin de localiser en France les usines qui produiront les batteries, l’électronique ou les médicaments de demain. Mais pour qu’un plan de réindustrialisation soit efficace, il faut qu’il s’attaque aux causes profondes de la désindustrialisation. Les connait-on vraiment ?