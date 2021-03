[Edito vidéo] La revanche de l’industrie

Les Français s’étaient habitués au déclin de leur industrie, et à son corollaire supposé, le développement irrésistible des services. L’avenir même de l’industrie passait par les services. Surprise ! La crise du Covid a montré que rien n’était écrit et que le fatalisme industriel, cette exception française, n’était pas de mise. Car non seulement notre industrie a tenu le choc de l’annus horribilis 2020, mais elle pourrait, sur le long terme, en sortir renforcée.