[Edito vidéo] Enrayer le déclin français

Au milieu des années 70, les Français faisaient partie des citoyens plus riches de l’Europe : notre PIB par habitant était le troisième sur le continent. Quarante ans plus tard, nous ne sommes plus que quatorzièmes. Le Royaume-Uni, les pays nordiques, les Pays-Bas ou l’Autriche, sans parler de l’Allemagne évidemment, nous sont passés devant. L’explication ? La France a détruit méthodiquement son outil industriel.