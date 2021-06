[Edito vidéo] Ci-gît entreprise cotée à mission

Et si Danone avait été la première et la dernière entreprise à mission cotée en bourse ? On peut se poser la question si l’on en juge par la manière dont son PDG, Emmanuel Faber, a été débarqué il y a quelques semaines par des fonds activistes. Car cet épisode a mis en lumière la contradiction naturelle qui existe entre la loi Pacte, qui prône qu’une entreprise possède une raison d’être non réductible au profit, et le rôle normal de la Bourse, qui est de faire réaliser aux actionnaires le plus gros profit possible. La loi Pacte avait voulu ouvrir la voie vers un capitalisme responsable, mais cette voie semble se refermer, du moins pour les entreprises cotées.