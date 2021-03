[Edito vidéo] A l’heure du Covid, l’entreprise a besoin de storytelling

Vous vous méfiez du storytelling ? Vos modèles ne sont pas des gens qui racontent des histoires, façon Bernard Tapie ou Jean-Luc Mélenchon ? Vous avez raison… et vous avez tort. Parce que personne n’a jamais galvanisé une équipe avec des catalogues de chiffres. A l’heure où l’on se parle avec un masque, où toutes les réunions se font par écran interposé, on constate un déficit terrible d’engagement, de créativité, d’enthousiasme. Oui, les entreprises tournent, mais cette manière de travailler ne pourrait durer éternellement. Pour embarquer les équipes dans une aventure collective, il faut une histoire, un discours, et un homme qui l’incarne.