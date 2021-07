[Edito] Les jolis contes font les mauvais comptes

15 jours gratuits et sans engagement

Nous vivons à l’heure de « l’argent magique », et le moment du réveil approche à grands pas. Pour sauver les citoyens de la crise du Covid, les Etats leur ont distribué de l’argent quand ils ne travaillaient plus pour le gagner. Et pour obtenir cet argent, les Etats se sont endettés. Ils ont contracté une dette dont personne ne pense qu’elle sera remboursée un jour. Autrement dit, de l’argent gratuit, abondant, est tombé du ciel – de l’argent magique.