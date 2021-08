[Edito] Les effets pervers de la transition écologique

15 jours gratuits et sans engagement

Bauxite, lithium, strontium, néodyme, cobalt, graphite... La liste est longue des matières premières critiques indispensables à la transition écologique. Les « terres rares » en font partie. Sans elles, impossible de fabriquer des éoliennes, des batteries, des panneaux photovoltaïques, et tous les outils numériques qui nous permettent de les piloter. Guillaume Pitron, spécialiste de la géopolitique des matières premières, a évoqué « La guerre des métaux rares », résultat de six années d’enquête, lors d’une séance de l’institut Diderot. Son but : nous alerter sur la face cachée de la transition écologique.