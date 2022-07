[Edito] Les défis industriels de la SNCF

Le train : du bon temps à bon prix. C’était le slogan de la SNCF en 1983. Une idée qui a bien mal vieilli. Au moment où certains d’entre vous ont la chance de partir en vacances, entre menace de grève et trains bondés, la compagnie ferroviaire semble être au bord de l’asphyxie. Il y a d’abord eu, en début d’année, l’échec industriel du lancement de la nouvelle application SNCF Connect censée faciliter la réservation de billets. Un raté historique qui va bien plus loin que les sarcasmes des réseaux sociaux. On peut parler de totale impréparation. C’est un peu comme si Renault décidait de lancer sa nouvelle Megane sans avoir fait au préalable tous les tests sur route. Même si, depuis, la compagnie a rectifié une partie des critiques, le mal est fait.

