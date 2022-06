[Edito] Et si on en profitait pour innover sur les salaires ?

Rentrée 2021. Un vent d’euphorie flotte sur la France. La croissance est dynamique comme jamais. Les entreprises manquent de bras, mais elles ont des carnets de commandes remplis. Il y a des tensions sur les prix, mais la BCE et le gouvernement nous le promettent en chœur : c’est une question de quelques mois, tout va progressivement rentrer dans l’ordre. On avait envie d’y croire. Cela faisait tellement longtemps que l’on subissait des crises à répétition et une croissance atone.

Mais on le sait, une hirondelle ne fait pas le printemps.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]