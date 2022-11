[Edito] EDF ou la faillite de l’État actionnaire

Annus horribilis pour EDF. Rien ne va plus. La production de nucléaire est au plus bas à la suite de l’arrêt de réacteurs pour des problèmes de corrosion et le calendrier de redémarrage est chaque jour plus incertain. Cela arrive au moment où la France a plus que jamais besoin, en pleine guerre en Ukraine, de tous ses réacteurs pour passer l’hiver. Pour cause de bouclier tarifaire, l’électricien enchaîne les pertes. Le démarrage de l’EPR de Flamanville ressemble de plus en plus à une arlésienne. Même le calendrier des réacteurs d’Hinkley Point C, en Grande-Bretagne, est sujet à caution. L’entreprise est aujourd’hui en plein doute.

