[Edito] Dans la guerre des Carlos, Tavares vainqueur de Ghosn par KO

Les résultats que Stellantis affiche, six mois après sa naissance, ont époustouflé le marché : près de 6 milliards d’euros de résultat net pour le seul premier semestre, et une marge opérationnelle à 11,4%. Une rentabilité digne des constructeurs allemands ! Mieux que Volkswagen… et quatre fois mieux que Renault. Le secret ? « Une multitude de petites économies impulsées par les salariés… » glisse Carlos Tavares. Mais surtout, une nouvelle illustration de l’obsession du PDG : toujours penser à la rentabilité, jamais au volume. Aux Etats-Unis, la pénurie de semi-conducteurs a poussé Fiat-Chrysler à privilégier les ventes les plus rentables, et donc à supprimer les canaux de distribution les moins rémunérateurs, tels que les loueurs. Résultat : le prix de vente moyen des véhicules a gonflé.