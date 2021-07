Edilians mise sur le marché de la rénovation avec une nouvelle tuile made in Léguevin

Une nouvelle tuile made in Léguevin, baptisée Médiane Réno Gélis, pour un marché régional de la rénovation en pleine accélération autour de Toulouse (Haute-Garonne). C'est le nouveau pari lancé par le groupe Edilians, N°1 de la tuile terre cuite en France, à partir de son usine de Léguevin (Haute-Garonne), qui vient de faire l'objet d'un plan pluriannuel de modernisation de 7 millions d'euros. Le site, qui emploie 68 salariés, a produit 65 000 tonnes de tuiles en 2020. L'effectif devrait être conforté de 5 à 6 postes supplémentaires dans les prochains mois. "Les investissements conduits entre 2017 et 2021 font de Léguevin l'un des sites les plus modernes du groupe et celui qui se distingue par la plus faible consommation de gaz par tonne au sein d'Edilians", a souligné Pascal Casanova, président du groupe, le 6 juillet à Léguevin, à l'occasion d'une présentation du nouveau produit.