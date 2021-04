Ecosun va bâtir une usine de génératrices solaires à Sainte-Croix-en-Plaine

Concepteur et fabricant de centrales et de génératrices solaires pré-branchées et pré-câblées ("plug and play"), le groupe Ecosun - dont le siège est à Hombourg (Haut-Rhin) - investit 3,5 millions d’euros dans une usine à Sainte-Croix-en-Plaine, près de Colmar (Haut-Rhin).