Economies d'énergie, optimisation des réseaux... Comment les jumeaux numériques veulent participer à l'effort pour le climat

Pourquoi de grands industriels du pétrole et du gaz s’intéressent-ils à une jeune pousse française du numérique ? Vendredi 16 juillet dernier, la greentech Metron – spécialiste de l’IA pour l’optimisation des réseaux énergétiques – a annoncé une levée de fonds en série B pour un montant de 18 millions de d’euros. Un succès, dans le cadre d’une opération rassemblant les investisseurs historiques de la pépite (BNP Paribas, Statkraft Ventures et Breed Reply) et la société sud-coréenne SK Gaz, mais surtout menée par OGCI (Oil & Gas Climate Initiative), un collectif de 13 industriels représentant 32% de la production de pétrole et de gaz (on y retrouve Total, BP, ExxonMobil, ou encore Saudi Aramco), dédié à trouver des solutions climatiques. Cet investissement traduit la nouvelle place donnée aux outils numériques, dont les infrastructures sont régulièrement pointées du doigt pour leur impact négatif sur le climat, mais qui prennent désormais une place de choix dans la lutte pour réduire les émissions des sites industriels.