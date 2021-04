[Ecoacademics] Vive l'humour au boulot !

Plaisanter, rire, faire des blagues, se gondoler ….et tout cela au travail. Attention sujet sérieux ! Tout ce temps « perdu » pour certains ne l’est pas car il favorise une bonne coopération et la performance des équipes. Pour le vérifier les chercheurs Nale Lehmann-Willenbrock de l’Université d’Amsterdam et Joseph A. Allen de l’université du Nebraska Omaha ont monté une expérience et un protocole d’étude. Ils ont enregistré 54 réunions d’équipes (pour un total de 352 employés) et ont codé toutes leurs interactions. Ces réunions réunissaient les membres d’une équipe sans leur manager.