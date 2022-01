[Ecoacademics] Moins d’avions, c'est moins de commerce international

Le mois dernier, l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle non loin de Paris a accueilli 29 604 vols. Deux ans plus tôt, en décembre 2019, avant la pandémie, c’était 38 790 ! Cette dégringolade, qui touche tous les grands aéroports internationaux, entraîne-t-elle d’autres conséquences que la dégradation des comptes des compagnies aériennes ? Oui, les impacts dépassent le seul secteur de l’aérien, répondent des chercheurs du Cepii, le Centre de recherche et d’expertise en économie internationale.