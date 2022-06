[Ecoacademics] L’inflation, une menace sur le bien-être des Français

Directrice de l’Observatoire du bien-être du Cepremap (Centre pour la recherche économique et ses applications) et membre de la Paris school of economics, Claudia Senik est une économiste spécialiste du bonheur. A la présentation de la dernière édition de son observatoire, elle a décrypté les liens entre la situation financière des Français, l’évolution de leur satisfaction dans la vie depuis deux ans, et ses perspectives. Au fil des confinements et déconfinements, la satisfaction dans la vie en général a joué les montagnes russes, mais la satisfaction par rapport au niveau de vie est restée forte.

« Pendant la pandémie, la conjoncture a compté, mais elle n’a pas pesé. Avec les mesures de soutien et les revenus de remplacement, le pouvoir d’achat a augmenté de 1,9% en 2021 selon l’Insee », explique Claudia Senik. Malgré une récession d’ampleur inédite depuis les années 1930, la satisfaction par rapport au niveau de vie des Français était en moyenne plus élevée en 2020 et jusqu'en décembre 2021 qu'au cours des trois années précédentes. Toujours en moyenne, dans la période de pandémie, les citoyens n’ont pas souffert d’un point de vue économique, mais bien de la privation des liens sociaux.

Impact des hausses de prix sur la satisfaction

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]