[Ecoacademics] Face au Covid-19, les stratégies de télétravail ne sont pas égales

Télétravailler un jour ou une semaine sur deux, retrouver au bureaux les mêmes collègues ou d'autres, n'a pas le même impact sur les contaminations.

Au 8 septembre, plus de 46 millions de personnes, soit 68% de la population totale, avaient reçu les deux injections en France. Avec un tel niveau de couverture, le confinement généralisé est désormais exclu. Mais l’atteinte d’une immunité collective semble aussi écartée depuis l’arrivée du variant Delta. Il faut donc se préparer à vivre avec le virus en contrôlant localement des poussées d’infection.

L’un des moyens est le télétravail dans les entreprises, les écoles et lycées. Une étude réalisée par des scientifiques du CNRS, de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et de l’ENS Lyon en collaboration avec l’institut Pasteur et l’Inserm, a modélisé l’impact de quatre stratégies pour isoler la meilleure.

Les deux premières s’appuient sur le principe de l’alternance. Tous les membres du collectif scolaire ou d’entreprise télétravaillent un jour sur deux, ou une semaine sur deux. Les deux stratégies suivantes s’appuient sur un principe de rotation: la moitié du groupe télétravaille les jours ou les semaines pairs. L’autre moitié, les jours ou les semaines impairs. Les résultats sont clairs et identiques, qu'il s'agisse d'une école primaire, d’un lycée ou d’un bureau.

