Du haut débit par satellite pour les armées

Fin octobre, Ariane 5 a mis sur orbite le satellite Syracuse 4A, le premier d’une constellation de trois. Ces satellites permettront aux centres de commandement des armées de communiquer plus efficacement avec les soldats déployés au sol, dans les mers comme dans les airs.

Chaque exemplaire offre un débit de l’ordre de 1,5 Gbps, soit un triplement des performances par rapport à la génération précédente, entrée en service en 2007. « L’utilisation de deux bandes de fréquence [bande X et bande Ka, ndlr] offre une bande passante élargie et un débit beaucoup plus important », précisent les armées. Les militaires pourront aussi reprogrammer la mission du satellite grâce à son processeur numérique embarqué. De quoi optimiser les débits et la couverture au sol en fonction des besoins de connexion des unités sur le terrain. Enfin, grâce à ses petits moteurs électriques remplaçant les volumineux systèmes de propulsion classiques, Syracuse 4A embarque plus de capacités télécoms que ses prédécesseurs.

Vous lisez un article du numéro 3700 de L'Usine Nouvelle publié en décembre 2021

