Du brouillage à la neutralisation, l’arme laser monte en puissance

Cible détectée, système de suivi enclenché… Feu. Pas de projectile en vue, mais un faisceau d’énergie dirigée. L’arme laser ouvre la voie à d’innombrables possibilités par rapport aux armes conventionnelles. Possibilité de neutraliser un drone, mais aussi d’enflammer des objets à distance, comme des tentes militaires, des équipements électroniques et des véhicules. Demain, elle pourrait altérer des capteurs optiques et éblouir des systèmes de visée ennemis, détruire des moyens de communication, des caméras, des munitions, voire des missiles et des avions.

Du brouillage à la neutralisation, le laser promet une précision chirurgicale, des frappes dont la source est difficile à localiser, le tout sans munitions et avec un coût de tir quasiment nul. De quoi séduire les armées, à l’heure où l’industrie de défense est pressée d’augmenter ses cadences de production sans faire flamber la facture. Un scénario de science-fiction? Plus pour longtemps.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]