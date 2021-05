[Drinks Stories] En Côte-d’Or, la tonnellerie François Frères prépare le renouvellement de ses équipes

L’usage des technologies digitales s’étend à des industries où, de premier abord, on ne l’attend pas. “Les machines sont bourrées d’électronique, mais elles appliquent ce que l’homme souhaite”, souligne Max Gigandet, directeur de la tonnellerie François Frères. Maison-mère de TFF group, leader mondial des fûts à qui elle donne son acronyme, la tonnellerie en est l’entité historique depuis sa création en 1910 à Saint-Romain (Côte-d’Or), où elle exerce toujours ses activités. Chaque année, elle fabrique 30 000 fûts, exportés à plus de 80% dans plus de cinquante pays. Pour ce faire, 55 personnes sont nécessaires, dont 43 à la production. Une équipe qu’il convient de rajeunir. “Au sein de l’entreprise et de la profession, nous avons une pyramide des âges vieillissante, et il nous faut anticiper le renouvellement de nos salariés”, expose le chef d’entreprise.